منذر بودن يُؤكد من كينشاسا على ضرورة ترقية التعاون بين الجزائر و الكونغو الديمقراطية

استُقبل منذر بودن رئيس الوفد البرلماني المشارك في الدورة الـ 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر الـ 47 لرؤساء البرلمانات الوطنية، اليوم الأربعاء .من قبل إيمي بوجور سونغارا رئيس المجلس الوطني الكونغولي، وجرى اللقاء بحضور قواوي نسيم سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي مستهل اللقاء، سلم بودن رسالة تهنئة من ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني لنظيره الكونغولي المنتخب حديثا، وأبلغه تحياته واستعداده لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الذين تجمعهما علاقات أخوية تاريخية.

وبالمناسبة، أكّد بودن ضرورة الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات مؤكدا حرص الجزائر على تعزيز تعاونها مع البلدان الإفريقية ومنها الكونغو، ومذكرا في هذا المقام، بحرص السيد رئيس الجمهورية على تعزيز التعاون بين دول القارة وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية ببن الجزائر وعمقها الإفريقي.

في سياق آخر، شدّد، نائب رئيس المجلس على حرص الجزائر الدائم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الكونغولي عن تقديره الكبير للجزائر وحيا دورها على الصعيدين القاري والدولي مشيرا الى أن الوفد الجزائري هو أول وفد مشارك في المؤتمر يقوم باستقباله كما أبدى استعداده للعمل مع الجانب الجزائري على ترقية التعاون الثنائي بين البلدين.