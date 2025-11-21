منذر بودن يُستَقبل من قبل رئيس المجلس الوطني الكونغولي

استُقبل منذر بودن، رئيس الوفد البرلماني الجزائري، اليوم الجمعة، من قبل إيمي بوجور سونغارا، رئيس المجلس الوطني الكونغولي.

وجاء هذا في إطار مشاركركة الوفد الجزائري في الدورة الـ84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر الـ47 لرؤساء البرلمانات الوطنية، بالعاصمة كينشاسا.

وجرى اللقاء بحضور قواوي نسيم سعادة، سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخلال اللقاء، قدّم بودن رسالة تهنئة من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى نظيره الكونغولي المنتخب حديثاً.

كما نقل له تحيات إبراهيم بوغالي واستعداده لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين اللذين تربطهما علاقات أخوية عريقة.

وبالمناسبة قدّم بودن تحية لرئيس المجلس الوطني الكونغولي على التنظيم المتميز للدورة الـ84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر الـ47 لرؤساء البرلمانات الوطنية.

كما أكد بودن حرص الجزائر على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشدداً على التزام الدولة الجزائرية بتعميق روابطها مع البلدان الإفريقية.

وذكر بودن بتوجّهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز التعاون داخل القارة وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين الجزائر وعمقها الإفريقي.

وشدد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على الموقف الثابت للجزائر القائم على احترام سيادة الدول ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الوطني الكونغولي عن تقديره الكبير للجزائر، مثمّناً دورها القاري والدولي.

واشار إلى أن الوفد الجزائري هو أول وفد مشارك في المؤتمر يقوم باستقباله. كما عبّر عن استعداده للعمل مع الجانب الجزائري من أجل ترقية التعاون الثنائي بين البلدين.