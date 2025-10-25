منذر بودن يُشدد على ضرورة الالتحام الوطني

دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، إلى الالتحام الوطني، معتبرا بأنه ضرورة لا بد منها.

وقال بودن، خلال تجمع شعبي اليوم السبت، بولاية مستغانم، أن مجتمعنا يرفض أن يُضرب داخليا، داعيا إلى ضرورة الالتحام الوطني.

مضيفا: “نحن كجزائريين بكل الأطياف الاجتماعية، لدنيا عنوان واحد وهو الجزائر.. والدفاع عن الغير يبدأ بالدفاع عن الذات.. ويبدأ باقتصاد قوي يتطلب منا عمل وجهد وجيش قوي كجيشنا الوطني الشعبي”.

وشدّد بودن، على أن الجزائر التي كانت صوت المقهورين، يجب أن تكون قوة القادرين. وأن تكون قوية في اقتصادها وجيشها ومجتمعها.