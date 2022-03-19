منذ أكثر من عام ..الصين تُسجل أول حالتي وفاة بكورونا
سجلت الصين أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام، كلاهما في مقاطعة جيلين (شمال شرق) البلاد.
وحسب السلطات الصحية في البلاد، فهما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في الصين منذ 26 جانفي 2021.
كما سجلت الصين اليوم السبت 4051 إصابة جديدة، مقابل 4365 إصابة في اليوم السابق.
هذا وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت في نهاية 2019.
بالمقابل، تواجه البلاد أسوأ زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة.
طالع أيضا:
في أخطر تفشي للفيروس منذ عامين.. الصين تسجل 3400 إصابة بكورونا
في أخطر تفشي للفيروس منذ عامين.. الصين تسجل 3400 إصابة بكورونا
كما سجّلت الصين 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد. حسب لجنة الصحة الوطنية، أي ضعف عدد الحالات التي أحصتها في اليوم السابق. وذلك في وقت تواجه البلاد أخطر تفش للفيروس منذ عامين.
وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية. في وقت تعمل فيه نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفش محلية للمتحورين “أوميكرون” و”دلتا”. وفرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين.
وقال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن تفشي الإصابات يظهر أن “إنتشار المتحور أوميكرون خفي وشديد العدوى وسريع ويصعب إكتشافه في المراحل المبكرة.
كما أشار مسؤولون محليون، إن سكان جيلين خضعوا لست جولات من الإختبارات الجماعية. وسجلت هذه المدينة الأحد 500 إصابة بالمتحور أوميكرون.
وتم الجمعة إغلاق مدينة تشانغتشون المجاورة. وهي قاعدة صناعية تضم تسعة ملايين شخص.
وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن عمدة جيلين ورئيس لجنة الصحة في تشانغتشون أقيلا من وظيفتيهما. وتم إغلاق مدينتي سيبينغ ودونهوا، وكلاهما في مقاطعة جيلين، يومي الخميس والجمعة، وفقا لتقارير رسمية. كذلك، قالت السلطات المحلية إن مدينة هونتشون، المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية، أغلقت في الأول من مارس.
واعتمدت الصين، حيث تم رصد الفيروس أول مرة أواخر 2019، سياسة “صفر كوفيد”، وعززتها من خلال فرض إغلاق وقيود على السفر واختبارات جماعية للسكان عند ظهور بؤر تفش للفيروس. لكن التفشي الأحدث للفيروس، المدفوع بالمتحور أوميكرون شديد العدوى، يمثل تحديا لهذه السياسة.