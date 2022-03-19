منذ أكثر من عام ..الصين تُسجل أول حالتي وفاة بكورونا

سجلت الصين أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام، كلاهما في مقاطعة جيلين (شمال شرق) البلاد.

وحسب السلطات الصحية في البلاد، فهما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في الصين منذ 26 جانفي 2021.

كما سجلت الصين اليوم السبت 4051 إصابة جديدة، مقابل 4365 إصابة في اليوم السابق.

هذا وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت في نهاية 2019.

بالمقابل، تواجه البلاد أسوأ زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة.

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