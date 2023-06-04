منذ استئناف مهامها في الجزائر.. سفيرة أمريكا تزور 22 ولاية

قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أوبن بزيارة 22 ولاية جزائرية لحد الآن.

وتقوم سفيرة الولايات المتحدة بهطه الزيارات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة على صفحتها في فيسبوك أن السفيرة. أضافت سكيكدة باعتبارها الولاية الثانية والعشرين التي زارتها منذ وصولها في فيفري 2022.

وأضافت “لقد أحبتت جمال سطورة، وتاريخ وثقافة المدينة، وبالطبع فطيرة الفراولة اللذيذة و “لابيتز”!