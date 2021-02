منذ الموسم الماضي.. رقم مُميز لمحرز في الدوري الإنجليزي

موقع “هو سكورد” المُختص في الأرقام والاحصائيات نشر اليوم الإثنين ترتيب أكثر اللاعبين حصولا على ركلات الترجيح في البريمرليغ منذ الموسم الماضي.

الترتيب تصدره نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي تحصل على 6 ركلات جزاء بينما جاء محرز ثانيا بتسببه في 5 ركلات جزاء.

المركز الثاني تقاسمه قائد المنتخب الوطني مع زميله في السيتي رحيم ستيرلينغ الذي تحصل على نفس العدد من ركلات الجزاء.

🥅 Most penalties won in the Premier League since the start of last season:

🥇 Marcus Rashford – 6

🥈 Riyad Mahrez – 5

🥉 Rahem Sterling – 5 pic.twitter.com/1B0yT8Z6C4

— WhoScored.com (@WhoScored) February 22, 2021