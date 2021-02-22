منذ الموسم الماضي.. رقم مُميز لمحرز في الدوري الإنجليزي

الرياضة
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منذ الموسم الماضي.. رقم مُميز لمحرز في الدوري الإنجليزي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم النجم الدولي الجزائري رياض محرز على رقم مُميز مع فريقه مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز.

موقع “هو سكورد” المُختص في الأرقام والاحصائيات نشر اليوم الإثنين ترتيب أكثر اللاعبين حصولا على ركلات الترجيح في البريمرليغ منذ الموسم الماضي.

الترتيب تصدره نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي تحصل على 6 ركلات جزاء بينما جاء محرز ثانيا بتسببه في 5 ركلات جزاء.

المركز الثاني تقاسمه قائد المنتخب الوطني مع زميله في السيتي رحيم ستيرلينغ الذي تحصل على نفس العدد من ركلات الجزاء.


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