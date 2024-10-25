منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان.. استشهاد 163 عاملا بالقطاع الصحي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 163 شخصا وإصابة 272 آخرين بجروح. من بين العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف، منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان.

وأكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن استشهاد 163 شخصا وإصابة 272 آخرين بجروح من العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف يرقى إلى “جريمة حرب”.

وأضاف المسؤول ذاته أن الاعتداءات الصهيونية طالت 55 مستشفى تم استهداف 36 منها بشكل مباشر. ما أسفر عن إغلاق 8 مستشفيات بشكل قسري.

وهذا يشكل انتهاكا لمبدأ التناسب والتمييز الذي يشكل حجر الأساس في القانون الإنساني الدولي. يضيف الوزير .

وشدد وزير الصحة اللبناني على أن “الاعتداءات ليست أحداثا منفصلة، بل إنها تعكس عدم اكتراث بالمعايير الإنسانية. ما يتسبب بأذية كبيرة للمجتمعات الضعيفة والهشة، من خلال إعاقة حصولها على الرعاية المنقذة للحياة”.

كما جدد وزير الصحة اللبناني دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الإنساني الدولي. ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتأكد من عدم تكرارها.

ويتعرض لبنان لعدوان من قبل الكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023.