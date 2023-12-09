منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة .. 17700 شهيدا و 48780 جريحا

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إرتفاع عدد القتلى جراء العدوان الصهيوني إلى 17700 شهيد على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وإرتفاع عدد الجرحى إلى 48780 جريحا غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الصهيوني.

وكانت الوزارة قد اعلنت أمس عن إستشهاد 250 من الكوادر الصحية وإعتقال جيش الاحتلال الصهيوني 30 عاملا في المجال الصحي وخرج 27 مستشفى عن الخدمة.

فيما تم إستئناف بعضها جزئيا بعد إمدادات الوقود. فيما تعمل 4 مستشفيات في شمال قطاع غزة بشكل جزئي. حيث يقدم مستشفيان خدمات غسيل الكلى فقط وتواجه تحديات بسبب القصف والاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي ونزوح المواطنين.