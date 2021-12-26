منذ جانفي 2021.. القاتل الصامت يحصد أرواح 139 شخص

كشفت مصالح الحماية المدنية، أن 139 شخص لقو مصرعهم إختناقا بالغاز منذ شهر جانفي 2021. فيما تم إسعاف وإنقاذ 2575 شخص من الموت المحقق.

وأفاد بيان المديرية الحماية المدنية، أنها سجلت خلال هذه الفترة الشتوية إرتفاع محسوس في عدد التسممات والاختناقات بغاز احادي الكربون Co . المرتبطة بالإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة وسخانات الماء والحمام.

كما تعتبر هذه الحوادث، نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية. والتركيب السيئ وقدم الأجهزة، وكذا إستعمال أجهزة مخصصة للطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات.

وعليه تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية الإجبارية.

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لقيت إمراة حتفها فيما اصيب 4 أشخاص أخرين اليوم الجمعة إثر حادث إنفجار للغاز داخل شقة ببلدية فيسديس بولاية باتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع داخل شقة ببلدية فيسديس وتمثل في تسرب للغاز داخل المنزل ما إدى إلى إنفجار. وأسفر الحادث عن وفاة إمراة وإصابة 4 اخرين كانوا داخل المنزل. واضافت ذات المصادر ان اصابة احد الجرحى وصفت بالخطيرة.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية مصحوبة بمصالح الامن لمكان الحادث أين تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث. بينما نقل الضحايا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى لولاية.

من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وعقب الحادث تنقل والي باتنة إلى مكان الحادث لمعاينة الاضرار أين قرر إسكان العائلات المتضررة من الإنفجار إلى غاية إكمال اشغال الترميم.

كما إرتفعت حصيلة ضحايا إنفجار الغاز ببلدية فيسديس بولاية باتنة، الذي وقع يوم أمس الجمعة، إلى قتيلين. حيث توفي اليوم السبت، إبن الضحية التي توفيت ليلة أمس في الإنفجار.

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