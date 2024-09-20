منذ ليلة أمس ..توافد قياسي لأنصار مولودية الجزائر لاقتناء تذاكر مباراة المنستير التونسي

تواجد عدد كبير أنصار مولودية الجزائر، صبيحة اليوم الجمعة. بقوة أمام شبابيك ملعب 5 جويلية الأولمبي قصد اقتناء تذاكر مباراة فريقهم أمام المنستير التونسي بملعب “علي لابوانت” بالدويرة.

و فاق عدد أنصار مولودية الجزائر الآلاف بملعب 5 جويلية. ووصل بعدد منهم إلى المبيت في العراء منذ ليلة أمس أمام الملعب قصد الفوز بتذكرة أو اثنين.

وأبدى أغلب الأنصار. تشوقهم الكبير لمشاهدة ديلور و رفقائه بالمعقل الجديد للفريق “علي لابوانت” الذي سيحتضن أول لقاء للفريق في تاريخه، و بالخصوص في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى أنصار “الشناوة” لتقديم الدعم المعنوي والدفعة القوية لتحفيز لاعبيه على الفوز وتجاوز عقبة الفريق التونسي. الذي انهزم أمامهم النادي العاصمي في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب رادس بالعاصمة تونس.