منزلة: “نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب”

أكّد عبد القادر منزلة، مدافع فريق مولودية الجزائر، جاهزيته مع رفاقه لتحقيق الفوز في مواجهة نادي أورلاندو بيراتس، غدًا الثلاثاء. ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال منزلة في تصريح خاص لـ”النهار” خلال المنطقة المختلطة اليوم الاثنين:

“حضّرنا للمباراة كما يجب، وإن شاء الله سنحقّق نتيجة إيجابية. سننفّذ توجيهات المدرب خالد بن يحيى لتحقيق النتيجة المرجوّة قبل لقاء الإياب”.

وأضاف: “أدعو الأنصار للحضور بقوة إلى ملعب 5 جويلية لدعمنا حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة”.

من المقرّر أن تقام المباراة غدًا الثلاثاء عند الساعة 20:00، ليسافر الفريق بعدها إلى جوهانسبورغ عاصمة جنوب إفريقيا. استعدادًا لمباراة الإياب المقررة يوم 9 أفريل المقبل.