منزل فرحات يتعرض للسطو وزوجته تروي ما حدث

تعرض منزل الدولي الجزائري زين الدين فرحات، للسطو في مدينة نيس، وهو ما كشفت عنه زوجته، من على حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وقال شريكة حياة “زينو” :”لقد تعرضنا للسرقة منذ أيام مضت، وفقدنا سيارة الأودي الخاصة بي، ولكن الحمد لله”.

وواصلت :”من قاموا بالعملية، عرفوا بأن زوجي لم يكن متواجدا في البيت، وإستغلوا الفرصة للقيام بالسرقة”.

وأردفت :”لقد سرقونا ونحن داخل البيت، ولكننا لم نشعر بأي شيء، والعملية تمت على الثالثة ونصف صباحا”.

وختمت :”الشرطة أكدت لي بأننا تفادينا سيناريو كارثي، لأننا لو تفطنا لهم لتعرضنا ربما لأذى كبير”.