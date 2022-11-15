منسق سابق في الماك يقرّ: الماك لها أفكار غريبة لا يتقبلها العقل ولهذا السبب انفصلت عنها

تتواصل على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء محاكمة المتهمين. المتابعين في قضية مقتل جمال بن إسماعيل. حيث كشف منسق سابق بحركة ماك الإرهابية المدعو “مامو سفكس” طالب جامعي تخصص فيزياء. انه انضم للحركة الارهابية ماك ثم انفصل عنها و أن سبب انفصاله هو ألافكار الغريبة التي تتبناها الحركة والتي لا يتقبلها العقل.

وقال المتهم أنه التحق بالحركة الإرهابية الماك سنة 2017و استقال من الحركة في صائفة 2020. بعدما كان منسق لحركة الماك في مدينة الأربعاء ناثي راثن.

واعترف المتهم خلال مواجهة القاضي له، بتصريحاته الاولية الاي ادلى بها خلال التحقيق الابتدائي، لكونه كان على تواصل مع اعضاء حركة الماك عبر مجموعة على تطبيقة الوتساب الى غاية وقوع الجريمة الفظيعة .