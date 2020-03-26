منسوب السدود يرتفع.. ومياه الشرب والسقي مضمونة خلال الـ18 شهر المقبلة

استقبلت السدود على المستوى الوطني كميات كبيرة من الأمطار خلال الـ48 ساعة المنصرمة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية في اتصال مع “النهار أونلاين” أن الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي استقبلتها السدود خلال اليومين المنصرمين سمحت بارتفاع منسوب المياه في العديد منها خاصة السدود الكبرى الموجه لمياه الشرب ومياه سقي الأراضي الفلاحة.

وحسب ما أورده ذات المصدر لـ”النهار اونلاين” فإن الكميات المخزنة في السدود على المستوى الوطني قد تجاوزت بفعل هذه التساقطات الـ63 بالمائة من نسبة الإمتلاء وهو مايضمن مياه الشرب و السقي للجزائريين خلال الـ18 شهر المقبلة، ويؤكد أن الجزائر لا تمر بفترة جفاف

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الموارد المائية براقي أرزقي كان قد أكد شهر فيفري المنصرم أن موسم التساقط في الجزائر قد تغير بسبب التغييرات التي يشهدها المناخ في العالم،حيث أصبحت أكبر نسب وكميات التساقط للأمطار تسجل مابين شهر مارس وأفريل وهو ما تحقق خلال هذا الشهر الجاري.