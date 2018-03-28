منسوب المياه وصل إلى 1.2 مليون متر مكعب ببسكرة

إرتفع منسوب المياه في السدود بولاية بسكرة،بنحو 1.2 مليون متر مكعب جراء الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على المنطقة.

وأوضح مدير الموارد المائية بلعيد مزراكت،بأن الحجم المتزايد توزع بين سدّي منبع الغزلان ببلدية لوطاية بـ 600 ألف متر مكعب.

و632 ألف متر مكعب بسد فم الغرزة الكائن بإقليم بلدية سيدي عقبة.

وأضاف أن منسوب سد منبع الغزلان الأكبر بالولاية إرتفع من 16.2 مليون متر مكعب إلى 16.8 مليون متر مكعب.

مشيرا إلى أن هذه المنشأة المائية تسمح بسقي 1600 هكتار من المساحات الفلاحية.

وقد إرتفع حجم المياه بسد فم الغرزة بشرق الولاية إلى 1.3 مليون متر مكعب بعد أن كان لا يتجاوز 700 ألف متر مكعب

بالإضافة إلى أن كميات المياه على مستوى السدين، تتيح إمكانية توسيع المساحات المسقية.