منسوب المياه يصل إلى 1 مليار و200 مليون متر مكعب بسد بني هارون في ميلة

مليون متر مكعب في شهر أكتوبر وتفريغ 17 مليون م3 عبر المفرغ

بلغ منسوب مياه سد بني هارون بولاية ميلة لأول مرة منذ إنشائه وتدشينه من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، 1 مليار و200 مليون متر مكعب خارج فصل الشتاء، ولم يسبق للسد أن امتلأ بهذا الحجم في غير فصل الهواطل، وبشكل مستمر وبأيام متتالية، غير أن خبراء أكدوا لـ«النهار» أن سد بني هارون يشكل نموذجا حقيقة متطور جدا لقوة الاستيعاب الحقيقية له.

ووفقا لتفاصيل تقنية دقيقة وليست شكلية، أجاب على هذا السؤال مدير استغلال السد، ضحوي كمال، أنه فعلا نموذج عصري في تجميع وتمويل بقية الولايات بالمياه الصالحة للشرب.

مضيفا المتحدث ذاته أن الكمية الجديدة المتواجدة بالسد تأتي بشكل غير مسبوق، كونها جاءت خارج التوقيت الزمني المعهود بالامتلاء، وذلك شتاء.

مضيفا أنه لأول مرة يبلغ مستوى 112 ملم منذ بداية السنة الهيدرولوجية، مستدلا بمستويي 12 ملم في شهر سبتمبر و98 شهر أكتوبر، وهي المستويات غير المسبوقة في هذا السد العملاق.

وأضاف ضحوي كمال، مدير استغلال سد بني هارون، أن مفرغ الفيضان في ظرف وجيز دفع بمجموع 17 مليون متر مكعب من الماء أفرغت من السد.

من جهته، قال سلام عبد النور مدير الموارد المائية، إن الولايات الستة المعنية بالتموين المباشر من سد بني هارون محافظة على مستويات احتياجاتها اليومية رغم عمليات التفريغ المتواصلة، وذلك عبر سدود وادي العثمانية وأوركيس بأم البواقي ولمدور في باتنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن في شهر أكتوبر وحده تم تقدير جمع 37 مليون متر مكعب.