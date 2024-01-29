منسول:”اللجنة التقنية الوطنية لـ”الفاف” ستكون مكسبا للكرة الجزائرية”

أكد المدير الفني للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمر منسول، اليوم الإثنين، أن لجنته ستعمل على النهوض بالكرة الجزائرية.

ونقلت وكالات الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، تصريحات منسول اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والتي كشف فيها:” اللجنة التقنية للمنتخبات الوطنية لن تكتفي بدور استشاري فقط”.

وأضاف منسول:” اللجنة الوطنية ستكون لجنة خبراء وقوة اقتراح التي ستقدم كل الأفكار والتصورات التي ستجود بها عقول الخبراء من خلال لجان مصغرة والتي ستختص كل منها بمحور معين.

وأكد منسول:” ستصاغ على شكل اقتراحات تقدم للمكتب الفيدرالي من أجل المصادقة عليها و توثيقها لتعتمد كحلول في المشروع الرياضي”.

وأضاف: “لا يمكن أن نصل الى الحلول دون الاستعانة بالخبراء واللاعبين الدوليين السابقين الذين يمتلكون الخبرة الميدانية والتحصيل العلمي في سبيل تقديم إضافة للكرة الوطنية”.

كما تابع المتحدث:”سيكون الباب مفتوحا امام هؤلاء لإثراء المشهد الكروي، ناهيك عن عمل أعضاء تشكيلة اللجنة الوطنية التي ينص عليها القانون المحدد للصفات والمهام والوظائف المنوطة بها”.

وأوضح منسول:” اللجنة التقنية الوطنية تضم المدراء التقنيين الجهويين والمدراء التقنيين الولائيين ومدربي مختلف المنتخبات الوطنية المدراء المنهجيين في المديرية الفنية الوطنية، المدراء التقنيين الرياضيين للأندية المحترفة”.

وختم منسول تصريحاته:” اللجنة التقنية الوطنية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اعتبرها مكسبا هاما للكرة المحلية”.