منسول:”سعداء بالإعتماد على خبرة سعدان ومتأكد أنه سيقدم الإضافة”

ثمن المدير الفني للمنتخبات الوطنية، عامر منسول، قرار تعيين الناخب الوطني السابق، رابح سعدان، في منصب المنسق العام على مستوى اللجنة التقنية لـ”الفاف”.

ونقل موقع “الفاف” تصريحات المدير الفني للمنتخبات الوطنية، عامر منسول، عقب تعيين سعدان ضمن هذه الهيئة:”نحن سعداء في المديرية الفنية، بتمكننا من الإعتماد على خبرة أحد معالم كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف المتحدث:”أنا مقتنع بأن سعدان سيضيف الكثير لكرة القدم الجزائرية التي تحتاج إليه، بحكم خبرته وتجربته، ويشرفنا تواجده بيننا”.