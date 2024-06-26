منسول: “استكملنا عملية الانتقاء وتشكيل نواة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما”

كشف المدير الفني الوطني، عامر منسول، عن انتهاء عملية انتقاء المواهب، وتشكيل نواة المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 عاما.

وصرح عامر منسول، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “استكملنا عملية انتقاء المواهب في مراحلها الثلاث، لمواليد 2009-2010”.

كما أضاف: “تم تشكيل نواة المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 عاما، وقمنا ببرمجة تربص تحضيري انتقائي، خاص بهذه الفئة، بسيدي موسى”.

يذكر أن عملية انتقاء المواهب الخاصة بفئة أقل من 17 عاما، والتي نظمها الاتحاد الجزائري الكرة القدم “الفاف”، جرت بوهران.