منسول: “الاستقدامات التي تمت كانت ناجحة”

تحدث المدير الرياضي للنادي الرياضي القسنطيني، عامر منسول، عن الاستقدامات الصيفية للفريق، معتبرا اياها بالناجحة.

وصرح منسول، في ندوة صحفية: “الاستقدامات التي تمت قبل مجيئنا، حسب رأي المدرب، وحسب ما رأيناه كتقنيين، هذه الاستقدامات كانت ناجحة، وقدمت الاضافة”.

كما أضاف: “ما بقي من استقدامات، في هذه الأيام الأخيرة، قبل هجوم صريح، جناح أيسر، ومدافع محوري”.

وتابع عامر منسول: “التأخر في الستقدامات، عائد لعدة أسباب، على غرار تراجع العديد من وكلاء اللاعبين، وانسحابهم في المراحل الأخيرة من المفاوضات”.