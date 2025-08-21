منسول: “الاستقدامات التي تمت كانت ناجحة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير الرياضي للنادي الرياضي القسنطيني، عامر منسول، عن الاستقدامات الصيفية للفريق، معتبرا اياها بالناجحة.
وصرح منسول، في ندوة صحفية: “الاستقدامات التي تمت قبل مجيئنا، حسب رأي المدرب، وحسب ما رأيناه كتقنيين، هذه الاستقدامات كانت ناجحة، وقدمت الاضافة”.
كما أضاف: “ما بقي من استقدامات، في هذه الأيام الأخيرة، قبل هجوم صريح، جناح أيسر، ومدافع محوري”.
وتابع عامر منسول: “التأخر في الستقدامات، عائد لعدة أسباب، على غرار تراجع العديد من وكلاء اللاعبين، وانسحابهم في المراحل الأخيرة من المفاوضات”.
