منسول: “منتخب أقل من 20 عاما قادر على بلوغ نهائيات أمم إفريقيا”

أبدى المدير الفني الوطني عامر منسول، تفاؤله الكبير في قدرة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، التألق في دورة “لوناف”، وبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة.

وصرح منسول، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “منتخب أقل من 20 عاما ربما هو أكثر حظا في دورة “لوناف”، من منتخب أقل من 17 عاما”.

كما أوضح: “منتخب أقل من 20 عاما، استفاد من عدد لا بأس به من التربصات، والمباريات التحضيرية الدولية، وهذا لاول مرة لدى الفئات الشبانية للمنتخب الوطني”.

وأردف المدير الفني الوطني: “نملك أسماء لامعة، ومحترفة، في هذه الفئة من المنتخب، سواء من لاعبي البطولة الوطنية، أو من المحترفين”.

وتابع عامر منسول: “المنتخب الوطني له من القدرات ليكون ضمن المتأهلين لنهائيات كـأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار”.