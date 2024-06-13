منسول: “نعمل على انتقاء الفئات الشبانية للمنتخب الوطني تحسبا للاستحقاقات المقبلة”

تحدث المدير التقني الوطني، عامر منسول، عن عملية انتقاء المواهب الجارية حاليا، والخاصة بالفئات الشبانية للمنتخب الوطني، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وصرح منسول، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “التحضيرات التي تجريها العناصر الشابة للمنتخب الوطني بمركز سيدي موسى، هي نتاج عملية الانتقاء التي قمنا يها على المستوى المحلي، الولائي، الجهوي، ثم الوطني”.

كما أضاف: “عملية الانتقاء جرت عن طريق لجنة، بحضور طاقم المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، لتشكيل نواة المنتخب الوطني لهذه الفئة”.

وأردف: “عملية الانتقاء جرت بكل شفافية، ونزاهة، وتم اختيار الأجدر للتواجد في هذه القائمة الموسعة، والتربص الجاري بسيدي موسى، هو المرحلة الأولى الانتقائية للنواة الحقيقية، والعملية مستمرة”.

وتابع المدير التقني الوطني، عمار منسول: “هذه العملية ستعمم على كل الفئات، لدى الشبان، والفتيات، لتحضير المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، لقادم الاستحقاقات”.