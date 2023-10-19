منسول يجتمع بالمدراء الفنيين الجهويين ويتخذ هذه القرارات

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن اجتماع المدير الفني التقني للمنتخبات الوطنية عمر منسول، مع نظرائه المدراء الفنيين الجهويين.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فإن هذا الإجتماع جرى بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أول أمس الثلاثاء.

وبحضور عضو المكتب الفيدرالي قاصد كريم، ومسؤول التكوين بالفاف شافيق عامر، والمكلف بالتطوير والنخبة رشيد آيت محمد.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة العديد من النقاط، والتي جاءت على النحو التالي:

– البطولات المختلفة للفئات الشابة.

المنتخبات الوطنية وعملية إكتشاف الفئات الشابة المعنية بالمشاركة في المنافسات الدولية

عمليات التكوين الفيدرالية والقارية

الوضعية الفنية والإدارية للمديرين الجهويين.

كما أوضح بيان الفاف، أنه تم خلال هذا الإجتماع الاتفاق على ضرورة إطلاق بطولات الفئات الشابة على النحو التالي: