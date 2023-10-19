منسول يجتمع بالمدراء الفنيين الجهويين ويتخذ هذه القرارات
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن اجتماع المدير الفني التقني للمنتخبات الوطنية عمر منسول، مع نظرائه المدراء الفنيين الجهويين.
وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فإن هذا الإجتماع جرى بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أول أمس الثلاثاء.
وبحضور عضو المكتب الفيدرالي قاصد كريم، ومسؤول التكوين بالفاف شافيق عامر، والمكلف بالتطوير والنخبة رشيد آيت محمد.
وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة العديد من النقاط، والتي جاءت على النحو التالي:
- – البطولات المختلفة للفئات الشابة.
- المنتخبات الوطنية وعملية إكتشاف الفئات الشابة المعنية بالمشاركة في المنافسات الدولية
- عمليات التكوين الفيدرالية والقارية
- الوضعية الفنية والإدارية للمديرين الجهويين.
كما أوضح بيان الفاف، أنه تم خلال هذا الإجتماع الاتفاق على ضرورة إطلاق بطولات الفئات الشابة على النحو التالي:
- تحديد تاريخ 3 و4 نوفمبر لانطلاق بطولتي تحت 17 و19 سنة للبطولات الوطنية.
- دمج فئة تحت 15 سنة في البطولة الجهوية.
- الترويج للفئات u16 – u18 سنة مع الفئات العمرية الأكبر ودمجها في الاتحادات الجهوية.
- تحديد تاريخي 10 و11 نوفمبر 2023 لانطلاقة البطولات الجهوية المختلفة.
- مراعاة بعض الخصوصيات، كالمسافة الجغرافية مثلاً، في تحديد المجموعات وتوزيعها.
- تفعيل منصة رقمية لتسهيل عملية التسجيل والتعداد.
- إيجاد الراعي الرسمي لبطولات الشباب المختلفة.
- جدولة ورشات عمل على مستوى البطولات الجهوية بين المدير الفني الجهوي والمديرين الفنيين الولائيين والمدربين الفيدراليين يومي الأحد والاثنين 22-23 أكتوبر 2023.
- برمجة ورشة عمل يومي الأربعاء 25 أكتوبر و الخميس 26 أكتوبر 2023 بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى مع المديرين الفنيين الجهويين بهدف صياغة توصيات لعرضها على رئيس الفاف وليد صادي، و أعضاء اللجنة المكتب الفيدرالي.
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