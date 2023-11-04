منسول يكشف تفاصيل قضية صنهاجي وبلعيد بعد رفضهما الجزائر

خرج عامر منسول المدير الفني الوطني عن صمته في شأن رفض الثنائي ياسين صنهاجي و رايان بلعيد تمثيل الألوان الوطنية لأقل من 20 سنة.

كما اختار الثنائي ياسين صنهاجي و رايان بلعيد تمثيل منتخب اسبانيا رغم الدعوة المتأخرة، حيث قال عامر منسول فقي تصريح لقناة “النهار” اليوم الجمعة “التوضيح كالتالي، اتصلنا باللاعب والمدير الرياضي و كل الأمور موثقة لدينا، تلقينا الموافقة ، و حتى من بيتيس والمدير الرياضي، بعد 24 ساعة، قامت الاتحادية الاسبانية باستدعاء اللاعبين”.

كما أضاف عامر منسول ” الاختيار رياضي، كان خيار اللاعب باللعب لصالح اسبانيا وفق قانون الرياضة، ونحن لا نستطيع مناقشات الخيارات الرياضية”.

وختم منسول “لا نؤمن بوكلاء اللاعبين، استدعنا رسميا اللاعب لكن تبدلت الأمور، الأمر عادي يحدث في جميع الدول، يمكن الاتحاد الاسباني ضخم مشروعه”.

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