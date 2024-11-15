منسول: سنقيّم مشاركة شبان الخضر في دورة “لوناف” بعد عودتهم إلى الوطن

تحدث المدير الفني الوطني، عن مردود منتخب أقل من 17 عاما، في دورة “لوناف” الجارية بالمغرب، مؤكدا بأن سيتم تقييم هذه المشاركة بعودة البعثة الوطنية إلى الجزائر.

وصرح منسول، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “منتخب أقل من 17 تم تشكيله شهر جوان، وباشر تحضيراته في مرحلة متأخرة، ولم يكن لديهم الموسم الماضي بطولة منظمة”.

كما أضاف: “كل المنتخبات المشاركة في دورة “لوناف” تملك خبرة كبيرة، وتجانس، ولديها بطولة منظمة، ويملكون لاعبين ينشطون في بطولات أوروبية”.

وأردف المدير الفني الوطني: “لدينا لاعبين مهاريين واعدين، لكن هؤلاء اللاعبين ضحية عدم وجود بطولة منظمة المومسم الماضي لفئتهم”.

وختم عامر منسول: “بعد انتهاء هذه البطولة، وعودة بعثة المنختب الوطني لأقل من 17 عاما، سيتم الاجتماع لتقييم هذه المشاركة، واتخاذ القرارات المناسبة”.