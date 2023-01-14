قناة النهار منشآت رياضية بمقاييس عالمية بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جانفي 2023 - 19:23 شارك غرِّد أرسل 144 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Hk7p2 اقرأ أيضا توقيف 24 شخصا منهم 10 أشخاص من جنسية مغربية كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية في تيبازة قناة النهار 06 جانفي عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 قناة النهار 29 ديسمبر ظريفة تتتحدث عن العادات القديمة ليناير وكيف كان يتم خطب الفتاة من أهلها في قرى القبائل قناة النهار 12 جانفي وزير الفلاحة: إستهلاك الحليب للفرد وصل 130 ل في العام وهذا رقم مرتفع جدا قناة النهار 09 جانفي سامية طبوش: تحية تقدير وإحترام للرئيس تبون بخصوص مبادرة لم شمل العرب قناة النهار 29 ديسمبر الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات قناة النهار 27 ديسمبر القطاع السياحي يستقطب المستثمرين.. مرافق وخدمات راقية لخدمة السياح قناة النهار 31 ديسمبر في أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية.. أزيد من 900 مليون خبزة ترمى سنويا قناة النهار 25 ديسمبر وزير الفلاحة: نملك مخزون من البطاطا يقدر بـ 50 ألف طن ولن تكون هناك أزمة مستقبلا قناة النهار 09 جانفي مصالح الأمن بغليزان ينظّمون حملة مداهمة لأوكار الجـ ـريمة لتأمين إحتفالات السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي