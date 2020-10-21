منشآت طاقوية: إستحداث لجنة قيادة لتحديد المواقع المعرضة للخطر

أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار عن استحداث لجنة قيادة وزارية مشتركة لتحديد مختلف المواقع المعرضة للخطر.

وأضاف عطار، أن اللجنة ستتكفل بإنجاز بطاقية لجميع منشآت التخزين ونقل وتوزيع بهدف تحديد مختلف المواقع المعرضة للخطر.

وقال الوزير في ختام أشغال لقاء مدراء الطاقة الولائيين، إن هذه اللجنة التي سيكون من بين أعضائها المدراء الجهويين للطاقة.

وأكد وزير الطاقة، أن قضية حماية المنشآت الطاقوية قد تم التكفل بها من قبل الادارة المركزية.

وأوضح أن هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن عدة وزارات ستدرس جميع الوثائق المتعلقة بأمن المواقع.

كما ستقوم اللجنة بإصدار تعليمات وتوجيهات في مجال مراقبة وإعادة تأهيل المنشآت الطاقوية.

وأبرز المشاركون في أشغال اللقاء على ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بنطاق حماية المنشئات الطاقوية.

وكذا أهمية استحداث “شرطة الطاقة” لمعاينة الخروقات، لاسيما تلك المتعلقة بالمنشآت الكهربائية.

من جهة أخرى، دعا وزير الطاقة المدراء التنفيذيين إلى التركيز على المشاريع المسجلة في اطار برنامج مناطق الظل.

مشددا على ضرورة إحصاء مناطق الظل، والعمل على ضرورة استكمال المشاريع الخاصة بهذه المناطق مع نهاية 2021.