منشد الشارقة بالجزائر لإختيار أجمل الأصوات في هذا التاريخ

سيحل طاقم برنامج “منشد الشارقة” الشهير، في الجزائر، لإختيار أجمل الأصوات لأجل المشاركة في الطيعة الـ13 من البرنامج.

وسيكون موعد إجراء إختبارات الأداء، في الـ24 ديسمبر 2021، بمدرسة القيم القرآنية في قاريدي بالقبة. وذلك إبتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة الثامنة مساءً.

هذا وشاركت العديد من الأصوات الجزائرية في هذه المسابقة، وتألقت كما فازت بالمراتب الأولى، على غرار المنشد عبد الرحمان بوحبيلة، ولقمان اسكنر، ونضال أيمن وغيرهم.

هذا وأعلن برنامج منشد الشارقة انطلاق الدورة الـ 13 من البرنامج الذى تخصص منذ 15عاماً فى اكتشاف وتقديم الموهوبين فى فن الإنشاد بمختلف الدول العربية.

كما يتم تنظيم هذا البرنامج، من طرف قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، والذى يقدم فى كل دورة كوكبة من نجوم الفن الهادف الذين نشروا الإنشاد في أوساط الجمهور وعززوا من مكانة هذا اللون الفني الجميل وجعلوه حاضراً بشكل أكبر فى الذائقة المعاصرة.

البرنامج الذى انطلقت أولى دوراته فى العام 2006 يدشن دورته الجديدة باختبارات الأداء لانتقاء المواهب المتميزة فى الإنشاد. ويستقبل المتقدمين للمشاركة فى الموسم القادم بين 18 ديسمبر و1 جانفي فى كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر والأردن والجزائر. بالإضافة على إمكانية التقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت بين 18 ديسمبر و 2 جانفي عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج.

وكشفت إدارة البرنامج أن آليات اختبار المتقدمين في الدول المعلن عنها تجرى وفق تقليد سنوي صار عرفاً من أعراف دورات “منشد الشارقة”. ويتمثل فى إيكال مهمة التحكيم وانتقاء الأصوات المرشحة للاشتراك فى الدورة المقبلة لنجوم الإنشاد الذين سبق أن حصلوا على لقب البرنامج فى دوراته السابقة.

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