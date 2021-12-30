منشوراته على الفايسبوك تضع علاقتنا على المحك

سيدتي الفاضلة، أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، لي طفلين، كنت أعيش حياة مستقرة راضية بالقليل الذي ينفقه زوجي علينا، متحملة معه الحلوة والمرة، لا أنكر أنه لم يقصر في حقنا يوما، لا من مأكل ولا مشرب ولا ملبس، وإن كان بالشيء القليل إلا أنني كنت دوما حامدة الله، ولا أنكر فضل زوجي أبدا،

ناهيك عن المعاملة الإحسان التي أجدها منه، دوما يشعرنا بحبه واهتمامه، فكل الأمور كانت على ما يرام، إلى أن دخلت موقع الفايسبوك، أين أصابتني الصدمة، بعد أن قرأت منشورات على حسابه الخاص أخلطت عليّ حساباتي وجعلتني في ريب من أمري، حيث يصف الزواج في منشوراته بأنه تعب ونكد، وأحيانا أخرى يقول أن النساء لا تتهمن سوى بالماديات، وأن الزواج مسؤولية أعباء أكثر منه حب، علما أنني لست من نوع النساء اللواتي يكثرن بالطلبات لأنني أراعي مدخوله الشهري، لكن لماذا يضعني في هذا الموقف المحرج أمام أصدقائه ويجعلهم يظنون أن زوجته سيئة وأنني أنغص عليه الحياة، وأنا التي اختره هو لدينه وأخلاقه بالرغم من أنه كانت لي العديد من الفرص.

منشوراته على الفايسبوك تضع علاقتنا على المحك

أحاسيسي مبعثرة سيدتي، منذ أن دخلت حسابه وأنا تائهة وسط كومة من الأسئلة التي لا أجد ردا عليها، فأنا بت أحس أنه لا يحبني وأنه كان يمثل عليّ فقد دور المحب، وقد لاحظ عليّ الأمر إلا أنني لم أواجهه بما قرأت، لأنه منع عليّ أن أكون صديقة معه على الفايسبوك أو أن أظهر أمام متابعيه، فبماذا تنصحوني حتى لا أتهور وأتسبب في الخسارة لعائلتي؟

ابتسام من الوسط