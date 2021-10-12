منشوراته على الفايسبوك تضع علاقتنا على المحك

زوجي البخيل يعتبرني مادية.. بالرغم من أنني أعيش تحت جناحه راضية

أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، لي طفلين، كنت أعيش حياة مستقرة راضية بالقليل الذي ينفقه زوجي علينا، متحملة معه الحلوة والمرة، لا أنكر أنه لم يقصر في حقنا يوما، ناهيك عن المعاملة الإحسان التي أجدها منه، دوما يشعرنا بحبه واهتمامه، فكل الأمور كانت على ما يرام، إلى أن دخلت موقع الفايسبوك، أين أصابتني الصدمة، بعد أن قرأت منشورات على حسابه الخاص أخلطت عليّ حساباتي

وجعلتني في ريب من أمري، حيث يصف الزواج في منشوراته بأنه تعب ونكد، وأحيانا أخرى يقول أن النساء لا تتهمن سوى بالماديات، وأن الزواج مسؤولية أعباء أكثر منه حب، علما أنني لست من نوع النساء اللواتي يكثرن بالطلبات .

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

تحية أجمل أختاه، صدقيني إن قلت لك أنني قرأت رسالتك أكثر من مرة، وفي كل مرة يتأكد لي أنك أنت من فتحتي على نفسك بابا أدخلتك هذه الدوامة، وأصابتك هذه البعثرة في الأحاسيس، فأنت عشت خمس سنوات راضية تراعين ظروف زوجك، تشعرين بحبه واهتمامه، أما اليوم بعد أن اكتشفت منشوراته أنظري ماذا فعلت بنفسك، سأسألك سؤال: أي المواقف التي تملأ العين، تلك التي تقرئينها في المواقع..؟ أم ما تلمسينه في الواقع..؟ سأترك لك الجواب.

ولو أنني أتفهمك جيدا، وأتفهم ما تشعرين به من نكران من طرفه على المواقع، لأنه الأجدر به أن يحمد الله ويشكره على زوجة صابرة صالحة مثلك،

ومن جهة أخرى أنصحك سيدتي أن لا تواجهيه بما قرأته في هذا الحساب الالكتروني، لأنه حتما سينكر، وأنه سيواجهك بالواقع الذي اعترفت فيه بلسانك أنك لا ينقصك فيه شيء، وأنه ينفق عليكم حسب ما يجنيه من مدخول من عمله المتواضع، وبدلا من ترصد زوجك في المواقع، حاولي أن تكوني له عونا في الواقع،