منشورات حول الامتحانات الرسمية والعتبة.. وزارة التربية توضح

حذرت وزارة التربية الوطنية اليوم الاربعاء من رصد بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المُعلنة على أنها صادرة عن وزارة التربية الوطنية حول موضوعات مختلفة منها منشور بعنوان “بخصوص الامتحانات الرسمية لمادة الفلسفة ودرء الغش المدرسي”، و منشور بعنوان بيان هام بخصوص العتبة المرجعية لمواد العلوم التجريبية”.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذه المنشورات هي منشورات غير صادرة عنها، بل هي منشورات مُضَلِلَة. وخادعة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي يعرفه القطاع، وتؤثر سلبا على تركيز أبنائنا التلاميذ.

كما شددت الوزارة للجميع أن المصدر الوحيد لمنشوراتها هو ما يُنشر على صحفتها الرسمية. وتحتفظ بحقها القانوني في المتابعة القضائية لكل من ينتحل صفتها الرسمية.

