منشورات فايسبوكية جهادية تورّط جامعيين قضائيا

تابعت محكمة الشراقة طالبين جامعيين بالعاصمة، قضائيا بعد ثبوت ضلوعهما في قضية تتعلّق بالتّنظيم الإرهابي”داعش”.

متابعة المتهمين جاءت بعد عرضها لسلسلة منشورات فايسبوكية خطيرة محرّضة على الإرهاب.

فوجهت لهما تهم القذف والسب و شتم هيئات نظامية.

وصرح أحد المتهمين خلال محاكمته، أنه لم يكن يعلم أن منشوراته ستورّطه لأنه لم يكن يعتبرها سبا أو شتما أو تحريض على الإرهاب.

أو الفكر الجهادي.

مضيفا أنّ كل ما في الأمر أن أفكاره معادية للفكر الجهادي، فنشر صورا للتفاعل فقط فتمّ تناقلها على الفضاء الأزرق.

وبعد التماس وكيل الجمهورية الحبس النافذ، قرّرت المحكمة تأجيل النطق في الحكم إلى الأسبوع المقبل.