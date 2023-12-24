منشورات مُفزعة لسفاح جامعة براغ قبل الهجوم

هزت حادثة جامعة تشارلز التشيكية، كل أنحاء أوروبا قبل أيام، حيث أقدم شاب على إطلاق النار على الطلاب، مخلفا مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.

وقام الشاب دايفيد كوزاك، وهو طالب بجامعة تشارلز في براغ، قبل يوم من إجازة أعياد الميلاد، بهجوم مسلح على جامعته.

وحاول الطالب والذي يبلغ من العمر 24 عاما، قتل أكبر عدد من الطلاب، قبل أن يقدم على الانتحار.

وكشفت صحيفة “تيليغراف” منشورات “مفزعة” لكوزاك، شاركها قبل الحادثة، على حسابه الشخصي بتطبيق “تلغرام”.

وسجل كوزاك “مذكراته” على قناته في تلغرام، حيث أبدى رغبته بالقيام بعملية قتل كبيرة، قبل الحادثة.

وكتب كوزاك: “أريد أن أقوم بهجوم مسلح على مدرسة وربما أقدم على الانتحار أيضا”.

وأضاف الشاب: “لطالما أردت القتل، لطالما تصورت أنني سأكون شخصا مختلا بالمستقبل”.

وقدم كوزاك إطراءً لإلزناز غالايفيف، وهو شاب روسي اقتحم مدرسته السابقة وقتل 9 أشخاص في 2021.

وقال كوزاك: “عندما قام إلزناز بالهجم، أدركت كم هو مريح أكثر أن تقوم بقتل جماعي على أن تقوم بقتل أفراد على حدة”.

كما أظهر كوزاك حالة اضطراب كبير في إحدى منشوراته، عندم قال إنه يشعر بأن هناك “فراشات تحلق داخل أذنيه بشكل مستمر. مما يجعله يريد أن يقتلع أذنيه”.

وإنتحر كوزاك، في شرفة مبنى الجامعة، أثناء اقتراب عناصر الشرطة منه، بعد قيامه بالهجوم المسلح.