كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن منشور رئاسي لحماية الإطارات والمسيرين النزهاء من الرسائل المجهولة.

وشدد رئيس الجمهورية، في كلمة له، خلال إشرافه على إفتتاح لقاء الحكومة والولاة، اليوم السبت، بقصر الأمم، على منع الأخذ بالرسائل المجهولة في التحريات إلا برخصة تفاديا للمبالغة في الاتهامات.

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