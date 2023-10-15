منشور عطال الداعم لـ”فلسطين” يأخذ أبعادا خطيرة في فرنسا !

عرفت قضية المنشور الداعم لـ”فلسطين” الذي أطلقه مدافع الخضر، ونادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، أمس عبر حسابه على أنستغرام”، أبعاد خطيرة بعدما أصبحت قضية رأي عام.

وبعد التهديدات التي أطلقها رئيس بلدية نيس الفرنسية، كريستيان استروسي، بإبعاده الدولي الجزائري، من نادي الجنوب الفرنسي، بسبب دعمه للقضية الفلسطينة.

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن المجلس الوطني للأخلاق في فرنسا. تقدم بطلب إلى لجنة الانضباط للدوري الفرنسي، للحصول على تقرير مفصل حول “جدلية عطال”.

كما أبرز المصدر ذاته، بأنه سيتم استدعاء يوسف عطال للاستماع إلى أقواله. بحجة نشر فيديو يدعو للكراهية ضد “الصهاينة”.

مذكرا في الوقت ذاته، بأن عطال، وقع في المحظور سنة 2020. عندما قام بضغط “إعجاب” على أحد المنشورات الداعية للإرهاب والكراهية عبر “أنستغرام”.

ولم تكتف “ليكيب” الفرنسية، بهذا الحد، بل نشرت تصريحات مثيرة للجدل. لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، “فيليب ديالو”، الذي أبى إلا أن يدخل على الخط، في قضية عطال ودعمه للقضية الفلسطينية.

وقال ديالو في تصريحاته اليوم الأحد: “الدعوة إلى العنف من طرف لاعب نيس يوسف عطال، تتعارض مع رياضتنا وقيمنا التي تدافع عنها كرة القدم”.

مضيفا: “الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يدين بهذا الأمر ولن يتسامح مع خطابات الكراهية.”