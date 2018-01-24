منشور فايسبوكي يجر الأمين العام لنقابة سائقي القطارات إلى العدالة

ارجأت محكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في حق “ك.س” الأمين العام لنقابة سائقي القطارات.

على خلفية متابعته بتهمة القذف إضرارا بالمدعو “ب.ياسين ” المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وجاءت متابعة الأمين العام لنقابة سائقي القطارات بعدما نشر عبر صفحة التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”.

وقائع فساد قال المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية عنها انها مست بسمعته .

باعتبار اتهامه في المنشور بتبديد المال من خلال الدخول في مشاريع محكوم عليها بالفشل مسبقا لأنها غير مدروسة جيدا.

ناهيك عن اتهامه بارتكاب تجاوزات خطيرة ،من بينها المحسوبية في منح السيارات للعمال.

وهو المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد الموقع.



وتوصلت التحريات الأمنية عقب شكوى الضحية ان الصفحة تعود للأمين العام لنقابة ساىقي القطارات،فتم إحالته على التحقيق.

المتهم وخلال سماعه صرح أنه فتح صفحة “فايسبوكية” تضم 14 ألف عامل ونقابي هدفها الوقوف على التجاوزات التي يعرفها القطاع.

ووذلك بهدف المحافظة على حقوق عمال السكك الحديدية.

ناكرا استهدفته للضحية، او نشر المقال بنية سيئة لتتداوله من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنادا لما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا و مليوني سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهم.