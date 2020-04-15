منصات رقمية لإقتناء المواد الغذائية عن بعد

الوطني
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منصات رقمية لإقتناء المواد الغذائية عن بعد
بقلم فوزية.م

سيتمكن المواطن الجزائري من إقتناء حاجياته من المواد الغذائية بالإستعانة فقط  بمنصات رقمية دون الحاجة للتنقل إلى الخارج.

كشفت وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وبالتعاون مع عدة قطاعات ومتعاملي التجارة الإلكترونية، عن إطلاقها لمبادرة تعمل على توفير منصات رقمية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المنصات الرقمية ستمكن المواطن من اقتناء المواد الغذائية عبرها دون الحاجة الى التنقل إلى الخارج و ذلك تشجيعا لاحترام التدابير الوقائية خلال فترة الحجر الصحي.

وأضافت ذات الوزارة أن إطلاقها لهذه المبادرة تهدف إلى توفير عبر المنصات الرقمية  خدمات الطلب والدفع والتسليم سواء إلى المنزل او إلى أقرب متجر للمواد الغذائية.

مشيرا في ذات السياق ان الغرض من المبادرة هو تشجيع المواطنين على احترام مواقيت الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا.


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