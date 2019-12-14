منصب جديد لسليماني في موناكو

يُرتقب أن يعود الدولي الجزائري إسلام سليماني، للظهور بصفة أساسية رفقة ناديه موناكو، بداية من سهرة اليوم خلال مواجهة أونجي.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن المُهاجم المتألق سيلعب منذ البداية، ولكن في منصب مُغاير للذي تعود عليه منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضح ذات المصدر، بأن المدرب ليوناردو جارديم، ينوي الإعتماد على سوبر سليم، كجناح أيمن لتنشيط القاطرة الأمامية في خُطة “4.3.3”.

يُذكر بأن هداف الخضر، غاب عن المُبارتين الماضيتين، بسبب العقوبة التي كانت مفروضة عليه من طرف الرابطة الفرنسية لكرة القدم.