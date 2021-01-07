منصب “محرز” الجديد يثير دهشة الفرنسيين !

لم يفهم المحللون الفرنسيون سبب إشراك “محرز” في منصب قلب هجوم وهمي أمام “مانشستر يونايتد”.

وتساءل الجميع في “بي إين سبورتس” عن السبب الذي جعل “بيب غوارديولا” يقوم بتغيير منصب “محرز” في هذه المباراة.

بل الأبرز من ذلك أن “سترلينغ” كان يمكنه اللعب كقلب هجوم لأنه متعود على ذلك، لكن لدى “غوارديولا” أفكار أخرى.

فقرر إشراك “سترلينغ” كجناح أيمن في مركز “رياض محرز“، مع إقحام “فودين” كجناح أيسر في مركز “ستيرلينغ”.

لكن الجميع يعلم أن “محرز” لا يمكنه اللعب وظهره إلى المرمى بل يحبذ لمس الكرة والانطلاق من بعيد والتمرير للمهاجمين.