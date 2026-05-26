منصة “أضاحي” مفتوحة في هذه الولايات

تم، ليلة أمس الاثنين، إعادة فتح المنصة “أضاحي” المخصصة لاقتناء المواشي المستوردة، والتي تقدر بمليون رأس، أمام المواطنين من أجل التسجيل.

وحسب منصة “أضاحي” التي تم تحيينها، فإن الولايات المعنية بالتسجيل هي كل من الشلف، الأغواط، بشار، تمنراست، تيارت. تيزي وزو، الجلفة، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، البيض، بومرداس، تيسمسيلت. ميلة، عين الدفلى، بني عباس، إن قزام، المنيعة.

