منصة إلكترونية جديدة لمُكتتبي عدل قريبا

ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، اليوم الخميس، جلسة عمل تقنية لمراقبة العملية التجريبية للمنصة الالكترونية المخصصة لمتابعة انشغالات المستفيدين من سكنات عدل عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان للوكالة، ستكون المنصة الإلكترونية موجهة خصيصًا للتبليغ عن انشغالات سكان أحياء عدل.

حيث تضم عدة نوافذ لطرح مختلف الإنشغالات (المصاعد، الأسطح، النظافة، خزانات المياه، الشبكات، الطرقات، التسربات، الدفع…الخ) بهدف متابعة الإنشغالات والتكفل بها إلزاميا ونهائيًا.

وفي البداية، تابع المدير العام عرضا مفصلًا حول المنصة ونوافذها. حيث تتيح واجهة المنصة للمستفيد الدخول برقم الاكتتاب التعريفي وكلمة السر الخاصة به. يقوم بملأ استمارة حول الانشغالات، مرفوقة بمعلومات وتفاصيل حولها في كل أحياء وكالة عدل.

وطلب بعدها المدير العام القيام بعملية محاكاة لتقديم انشغال، بداية من كيفية الدخول، تقديم انشغال جديد، تحديد طبيعة الانشغال. وصولا الى ماتتيحه المنصة للمستفيد من معطيات ومعلومات حول كل الانشغالات السابقة والحالية التي تقدم بها. سواءٌ التي تم التكفل بها، أو تلك التي هي قيد المعالجة. مع معرفة المرحلة التي وصل إليها والاجراءات التي تم اتخاذها بشكل آني.

وأمر المدير العام بتسخير فريق عمل مؤهل ومتحكّم في المنصة، يسهر على متابعة، إحالة، ومرافقة ومعالجة الانشغالات والتكفل بها. بالتنسيق مع الفروع المحلية والجهوية لوكالة عدل للتسيير العقاري.

بالإضافة الى تقديم التقرير النهائي حول التكفل بالانشغالات، وتبليغ المستفيد فور انتهاء العملية.

كما وجّه الفريق القائم على المنصة الى تحضير فيديو تعريفي بالمنصة وكيفية استخدامها. حتى يسهل على المستفيدين استعمالها بشكل سليم و صحيح. وأعطى تعليمات بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لوضعها حيز الخدمة في القريب العاجل.

وفي ختام الاجتماع، ذكَّر المدير العام بأن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وكالة عدل يأتي تطبيقًا لأوامر وزير السكن والعمران والمدينة. وللأهمية القصوى التي يوليها بضرورة تعزيز الإدارة الإلكترونية في هذا الجانب ضمن الاستراتيجية التي رسمها لتقريب الإدارة من المواطن.