منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة التصدي للجائحة.

ويقوم المواطن بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم واللقب والجنس، الولاية، الدائرة، البلدية، رقم التعريف الوطني.

بالإضافة الى بيانات التواصل مثل رقم الهاتف، لسهولة التواصل، وحتى يتم توجيه المواطن لأقرب وحدة صحية للحصول على اللقاح.

ويجب على المواطن الراغب في تلقي اللقاح، الإفصاح عن إصابته بأي مرض، حتى يتم تحديد إمكانية تلقي التطعيم من عدمه.

للراغبين في التسجيل الضغط على الرابط التالي..

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