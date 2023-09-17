منصة التعاقد في قطاع التربية تختار مترشحين من مواليد الستينات

أظهرت النتائج التي أعلنت عنها منصة التعاقد بقطاع التربة على نجاح مترشحين من مواليد الستينات، على غرار مترشح من مواليد 1964، تحصل على شهادة الليسانس عام 1988.

كما تضمنت القوائم اسم مترشحة من مواليد 1966، حصلت على شهادة الليسانس سنة 1991.

وأظهرت النتائج أيضا نجاح مترشحين من مواليد السبعيينات، ما أثار تعاليق عدة، أجمع أصحابها على أن اعتماد نظام آلي. في عملية التوظيف قد سمح برفع العراقيل البيروقراطية والمحسوبية التي حالت دون. توظيف باحثين عن منصب عمل مضى على تخرجهم عقود من الزمن.