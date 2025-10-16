كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق منصة الكترونية للتسويق الرقمي لمنتجات النساء الريفيات والأسر المنتجة.

و أوضحت الوزيرة، لدى إشرافها على مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف لـ 15 أكتوبر من كل عام، أنه في إطار “مساعي قطاع التضامن الوطني لدعم المرأة الريفية ومرافقتها لخلق نشاطات مدرة للدخل وتسهيل ولوجها عالم المقاولاتية. تم إطلاق منصة الكترونية للتسويق الرقمي لمنتجات المرأة الريفية والأسرة المنتجة”.

وأضافت مولوجي أن هذه المنصة الرقمية تهدف إلى “تسهيل عرض وتسويق منتوجات النساء الريفيات وتمكينهن من الوصول إلى أسواق أوسع داخل الوطن”. لافتة إلى أن المنصة الرقمية “توفر فضاء للتشبيك والتعاون بين النساء”، مما يساعد -مثلما قالت –“على تطوير المهارات و تبادل الخبرات ورفع جودة المنتجات ويعزز فرص النجاح”.

وأبرزت أن وزارة التضامن الوطني “تولي اهتماما خاصا بالمرأة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، من خلال البرامج الاجتماعية. التمكين الاقتصادي وتعزيز روح المقاولاتية”، مؤكدة أن “البرنامج الوطني للمرأة الريفية يأتي في مقدمة التدابير الموضوعة في هذا الشأن”.