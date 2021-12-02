منصة باز تصنع الحدث في كأس العرب بفعاليات مُميزة

أقامت منصة باز، أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في ظل انطلاق بطولة كأس العرب التي تشارك فيها المنصة بصفتها داعمًا إقليميًا رسميًا.

وتفاعل فريق باز، الذي كان موجودًا في محيط المكان، مع الحضور وقدّم لهم النشاطات والمسابقات التي أعدّتها المنصة لهم.

وعرف فريق باز، الحضور، على “حائط نجوم باز” حيث يضع الفريق صور المستخدمين الذين ينشرون صورهم على المنصة مستخدمين وسم “شجع”، أو يشاركونها عبر التعليقات.

كما احتشد الحضور عند حجرة التصوير التي وضعتها باز هناك وأخذوا صورًا لهم من قلب الحدث. لتصلهم على بريدهم الإلكتروني من فريق باز.

وكذا نصبت المنصة في المنطقة ملعبًا صغيرًا لكرة القدم، ومرمى كرتونيًا يتنافس المشاركون من خلاله على تسجيل الأهداف ليربح الفائزون بهذه المسابقات الحماسية تذاكر لحضور مباريات البطولة تمنحها المنصة. إضافة لأنشطة أخرى أعطت المكان روحًا مرحة وطابعًا حماسيًا.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة باز مصعب الشرايري: “مشاركتنا كداعم إقليمي رسمي لكأس العرب جاءت من وحي رؤية المنصة التي نسعى لتكون قلب العرب النابض سواء على مستوى التواصل أو صناعة ونشر المحتوى”.

وأضاف: “نرى في هذا الحدث العربي الذي يجمع 16 منتخبًا عربيًا، ويُشرك جماهيرهم القادمة إلى قطر أو الموجودة فيها. فرصة كبيرة لتقديم منصة العرب للمستخدمين العرب . حتى يعرفوا أنه أصبح لديهم الآن منصة تحكي بلغتهم وتفهم ثقافتهم وتمنحهم مساحة آمنة للتعبير عن رأيهم كانوا يفتقرون إليها على المنصات الأخرى. من هنا جاءت فكرة إطلاقنا”.

يُذكر أن منصة باز مزجت بين الأنشطة والفعاليات على أرض الحدث وعلى المساحة الإلكترونية عبر المنصة. وجاء ذلك من خلال تغطيتها المباشرة لليوم الأول للبطولة عبر البث المباشر من حسابها الرسمي على المنصة. وكذا إعلانها عن استمرار نقلها لأجواء البطولة من خلال ميزة البث المباشر والبث المشترك التي تتيحها باز لمستخدميها.

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