منصة ثيردز تتجاوز 100 مليون مستخدم خلال 5 أيام

تجاوزت منصة ثيردز 100 مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، وفقًا لتقديرات منصة تتبع البيانات Quiver Quantitative.

وحقق استنساخ Twitter الذي تم إنشاؤه بواسطة Meta نجاحًا كبيرًا مع المستخدمين. حيث تجاوزت منصة ثيردز 100 مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها.

وتدين ثيردز بالكثير من نجاحها لارتباطها بـ Instagram. ويعد تطبيقًا مصاحبًا لمنصة Meta المنشأة ويمكن للمستخدمين ربط ملفهم الشخصي بحساباتهم على Instagram.

ويبدو أن منصة Meta أصبحت شائعة بين المستخدمين، على الرغم من افتقارها إلى العديد من الميزات الأساسية.

وقال زوكربيرج الأسبوع الماضي إن أكثر من 10 ملايين شخص سجلوا حسابات بعد سبع ساعات فقط من إطلاقها. وأضاف الرئيس التنفيذي أن المنصة قد تجاوزت 70 مليون اشتراك، واصفًا الاستجابة: “أبعد بكثير من توقعاتنا”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قام Twitter مؤقتًا بتقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها. ومنع المستخدمين غير المسجلين من رؤية التغريدات على الإطلاق.

وأثارت هذه الخطوة غضب بعض المستخدمين ، خاصة أولئك الذين يعتمدون على النظام الأساسي لعملهم أو للترويج لعلاماتهم التجارية الشخصية