منصة جزائرية للسياحة البيئية …مشروع تخرج يجمع بين الابتكار والتحول الرقمي بجامعة باتنة 2

شهدت جامعة باتنة 2 الشهيد مصطفى بن بولعيد مناقشة مشروع تخرج متميز بعنوان “Discours et Dispositifs : Conception d’une plateforme écotouristique algérienne”.

يهدف هذا المشروع إلى تصميم منصة جزائرية رقمية للسياحة البيئية، يجمع بين البحث الأكاديمي والابتكار الرقمي من خلال تقديم حل تكنولوجي يسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجزائر، مع تشجيع الممارسات السياحية المستدامة ومواكبة التوجهات الحديثة في مجال السياحة الذكية، هذا المشروع من انجاز الطالبتان بن الشريف وجدان نور اليقين وعبد العزيز أمينة تحت إشراف الدكتورة شنوف عائشة ليليا، ويعد هذا المشروع نموذجا للأفكار الطلابية المبتكرة التي تتجاوز الجانب النظري نحو تقديم حلول عملية بأبعاد اقتصادية ومجتمعية، خاصة في ظل تنامي أهمية السياحة البيئية كرافد للتنمية المستدامة ومجال واعد للمبادرات الريادية.