منصة حجز جديدة 100% جزائرية.. وأسطول من 5 سفن خلال صيف 2024

سطر المجمع الجزائري للنقل البحري GATMA، برنامجا خاصا للتحضير لموسم الإصطياف 2024. وذلك من خلال إعادة تأهيل السفن، وتجهيزها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه سيتم تسخير أسطول متكون من 5 سفن لخدمة نقل المسافرين خلال موسم الصيف المقبل لمواجهة الطلب الكبير خلال هذه الفترة خاصة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

ويتعلق الأمر بكل من سفينة طارق إبن زياد، وسفينة الجزائر 2 المتواجدتين على مستوى ورشات الصيانة والتصليح. بالإضافة إلى السفن الموجودة حيز الخدمة على غرار سفينة باجي مختار 03، وسفينة طاسيلي 02، مع التوجه لكراء سفينة أخرى.

كما سيسمح هذا القرار بتغطية الموانئ الإيطالية والإسبانية والفرنسية، وكذا التكفل الأمثل بأفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وسيتم الإعلان عن برنامج الرحلات الخاص بالموسم المقبل خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.

منصة جديدة للحجز والدفع الإلكترونيين 100 % جزائرية

أما في إطار سياسة القطاع الرامية إلى رقمنة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، فقد تم إعتماد منصة جديدة للحجز والدفع الإلكترونيين، مئة بالمئة جزائرية خاصة بالمؤسسة.

ويمكن الولوج إلى المنصة الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الوكالات التجارية، وتمكين الزبائن من إقتناء تذاكرهم بكل أريحية عبر مختلف الوسائط.