منصة ” حمايتي” جديد وزارة التضامن والأسرة

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة “حمايتي” الموجهة لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي تسمح لهن بالتبليغ وطلب الاستشارة أو الدعم والتقرب من المصالح المعنية بحمايتهن. حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وتندرج هذه المنصة الوطنية الأولى المتخصصة في التكفل الشامل بالمرأة ضحية العنف، في سياق “استكمال برامج العناية الأسرية. التي وضعتها الدولة من أجل تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها”.

وستمكن المنصة أيضا من “تعزيز المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية ودعم ومرافقة المرأة الجزائرية من خلال تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة”. يضيف المصدر ذاته.

إلى جانب ذلك, يضمن هذا الفضاء الرقمي. “تغطية أشمل لجميع النساء في كل المناطق وفي مختلف الظروف من خلال الربط البيني لمختلف المصالح الأمنية والمصالح المختصة لقطاعي العدالة والصحة”.

كما تعتبر “فضاء لنشر التوعية قصد تعزيز التضامن وتمكين المرأة من ممارسة حياتها وأدوارها الاجتماعية بكل أمان من أجل أسرة مستقرة ومجتمع آمن ومزدهر”.

ولمزيد من المعلومات. تدعو الوزارة إلى زيارة المنصة عبر الموقع الالكتروني: www.himayati.dz.