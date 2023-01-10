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منصة “دروسكم”.. اتصالات الجزائر توفر عروض اشتراك خاصة للتلاميذ

بقلم نسرين محفوف
منصة “دروسكم”.. اتصالات الجزائر توفر عروض اشتراك خاصة للتلاميذ
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توفر اتصالات الجزائر عروض اشتراك في المنصة الكترونية “دروسكم”  للدعم الدراسي عبر فديوهات تعليمية.

وحسب اتصالات الجزائر سيجد التلاميذ دروسا تدعيمية للدروس المقررة مقدمة من اساتذة ذوي خبرة. متاحة لكم في كل وقت.

وتضع اتصالات الجزائر تحت تصرف التلاميذ منصة “دروسكم” للتعليم الإلكتروني. هذه الخدمة تسمح لهم بالاستفادة من دروس الدعم المدرسي عبر الأنترنت. في مختلف المواد حسب البرامج المدرسية المقررة للأطوار الثلاثة : الابتدائي، المتوسط والثانوي.

وأشارت اتصالات الجزائر أن خدمة “دروسكم” متوفرة على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، حسب صيغ الاشتراك التالية :

اشتراك شهري : 500 دج للمادة

اشتراك فصلي : 1200 دج للمادة

اشتراك سنوي : 3200 دج للمادة

اشتراك دروس مكثفة : 2000 دج للدورة

الدرس الأول مجاني لجميع الاشتراكات.

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رابط دائم : https://nhar.tv/9NjFR
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